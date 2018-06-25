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Происшествия

Сотрудник Финпола во время рейда сбил журналиста и скрылся

В ночь с 23 на 24 июня сотрудник Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) сбил журналиста Kaktus.media Марата Уралиева. Об этом ИА «24.kg» сообщили коллеги.

По их данным, ЧП произошло 24 июня примерно в 4.20. Водителя автомобиля марки Lexus GS с госномером 6064ВВ остановили сотрудники ГУОБДД. Он представился сотрудником ГСБЭП и просил не составлять протокол о нарушении правил дорожного движения. Однако получил отказ, а затем согласился пройти все процедуры.

«В этот момент инспектор отошел в сторону, а корреспондент редакции снимал все происходящее на видео. Водитель, воспользовавшись отсутствием инспектора, резко нажал на педаль газа и пытался уехать. Корреспонденту удалось отбежать в сторону. Но это не помогло, и журналист был сбит», — рассказали в Kaktus.media.

В ГСБЭП произошедшее пока не комментируют. В пресс-службе ГУОБДД ИА «24.kg» сообщили, что автомобиль правонарушителя уже нашли и водворили на штрафстоянку. Сам Марат Уралиев обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в Октябрьское РУВД. Все материалы переданы в следственный отдел.
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