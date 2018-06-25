С начала года ГКНБ выявила ущерб государству на 1,6 миллиарда сомов

С начала 2018 года выявленный ущерб государству по возбужденным уголовным делам оценивается в 1 миллиард 669,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в ГКНБ.
По их данным, по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств сумма ущерба составила 1 миллиард 150 миллионов 545 тысяч сомов. Речь идет об уголовном деле по незаконному возмещению НДС. Из них в пользу госбюджета возмещено 95 миллионов 478 тысяч сомов. Выявленный ущерб по другим возбужденным уголовным делам составил 519 миллионов 219,9 тысячи сомов.
«В рамках реализации решения Совета безопасности ГКНБ проводит инвентаризацию прекращенных и приостановленных уголовных дел по должностным преступлениям и преступлениям в сфере экономики. Ведется работа по снижению фактов приостановления и прекращения уголовных дел и необоснованного затягивания сроков следствия, а также проводится изучение и анализ приостановленных уголовных дел на предмет наличия судебной перспективы и их дальнейшего возобновления и принятия окончательного процессуального решения», — прокомментировали в ГКНБ.
Отмечается, что за январь-июнь 2018 года по материалам Антикоррупционной службы ГКНБ возбуждено 117 уголовных дел. В том числе 60 из них — коррупционной направленности.