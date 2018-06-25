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Происшествия

С начала года ГКНБ выявила ущерб государству на 1,6 миллиарда сомов

С начала 2018 года выявленный ущерб государству по возбужденным уголовным делам оценивается в 1 миллиард 669,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в ГКНБ.

По их данным, по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств сумма ущерба составила 1 миллиард 150 миллионов 545 тысяч сомов. Речь идет об уголовном деле по незаконному возмещению НДС. Из них в пользу госбюджета возмещено 95 миллионов 478 тысяч сомов. Выявленный ущерб по другим возбужденным уголовным делам составил 519 миллионов 219,9 тысячи сомов.

Отмечается, что за январь-июнь 2018 года по материалам Антикоррупционной службы ГКНБ возбуждено 117 уголовных дел. В том числе 60 из них — коррупционной направленности.

«В рамках реализации решения Совета безопасности ГКНБ проводит инвентаризацию прекращенных и приостановленных уголовных дел по должностным преступлениям и преступлениям в сфере экономики. Ведется работа по снижению фактов приостановления и прекращения уголовных дел и необоснованного затягивания сроков следствия, а также проводится изучение и анализ приостановленных уголовных дел на предмет наличия судебной перспективы и их дальнейшего возобновления и принятия окончательного процессуального решения», — прокомментировали в ГКНБ.
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