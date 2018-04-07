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Происшествия

Стрельба в Актобе. В МВД рассказали подробности

В МВД Кыргызстана рассказали подробности стрельбы в городе Актобе (Казахстан).

Уточняется, что потерпевший мужчина, получивший огнестрельное ранение, является гражданином Российской Федерации.

«Гражданин КР 30-летний С.С. пересек российско-казахскую границу 6 апреля 2018 года через КПП Жайназ-Авто на своем авто марки Мерседес-Бенц. Вместе с ним границу на другой автомашине пересекал его приятель, который также является гражданином КР. Примерно в 17.00 к нему обратился 35-летний уроженец Таджикистана и попросл его подвезти до Шымкента. Пассажир имел при себе паспорт гражданина Российской Федерации и рассказал, что направляется на родину на свадьбу, сообщило МВД.

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«Вечером, оставив Мерседес и пассажира у поселка Акшат, водитель со своим приятелем уехали по делам в город Актобе. Примерно в 01.50 к нему позвонил таджикистанец и сообщил, что в него стреляли и ранили», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, на гражданина РФ было совершено разбойное нападение. У него украли деньги, документы и золотые изделия.

«Мужчина получил огнестрельное ранение. Потерпевший доставлен в территориальную больницу. Из-за противоправных действий злоумышленников причинен также ущерб имуществу гражданина Кыргызстана. На месте происшествия работали и осуществляли осмотр сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование», — добавили в ведомстве.
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