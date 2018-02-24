В Караганде в детской одежде из Кыргызстана обнаружили яд

В Караганде обнаружили яд в детской одежде из Кыргызстана. Об этом сообщило информационное агентство Tengrinews со ссылкой на телеканал «Астана».

Формальдегид скрывался в пеленках, распашонках, кофточках кыргызстанского производства.

Санитарные врачи обошли с проверками все крупные торговые точки города. Ядовитые вещи нашли как на стихийных рынках, так и в магазинах. Товар изъяли, продавцов оштрафовали почти на 2 миллиона тенге.

По словам замначальника Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрия Залыгина, в детской одежде, произведенной в Кыргызстане, обнаружен формальдегид и выявлено несоответствие по гигроскопичности и использованию материала, что представляет серьезную опасность для здоровья детей.

«Большая часть продукции была завезена с рынков Алматы и Бишкека. Формальдегид может впитываться в организм человека и приводить к негативным последствиям», — заявил Юрий Залыгин.