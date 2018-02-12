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Происшествия

В Таджикистане мукой отравились 19 человек

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана 19 человек, в том числе восемь детей, отравились мукой, в которой присутствовало ядовитое растение гелиотроп. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на пресс-секретаря главы ГБАО Нилуфар Асламшоеву.

Как отмечается, жители кишлаков Питут и Шитхарв начали поступать в больницу с диагнозом «гелиотропный гепатит» 17 января. Спустя две недели, 31 января, умер один из заболевших — 11-летний мальчик.

Расследованием установлено, что в августе 2017 года местный предприниматель закупил 5,4 тонны пшеницы в Хатлонской области РТ. В дальнейшем он продавал зерно местным жителям, а они перемалывали его на мельнице и пекли лепешки. Эксперты полагают, что именно в этой пшенице содержался ядовитый сорняк.

В настоящее время подозрительную пшеницу изъяли у населения. Взамен им передали муку из государственного резерва. Однако не исключено, что у некоторых людей, успевших поесть ядовитых лепешек, признаки отравления проявятся через несколько месяцев.

  • Гелиотропный гепатит — своеобразная болезнь, характеризующаяся глубокими дегенеративными изменениями в печени и других органах вследствие интоксикации семенами растения-сорняка гелиотропа. Болезнь встречается в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, некоторых районах Казахстана, Афганистане, Иране, Индии и других странах.
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