В Таджикистане мукой отравились 19 человек

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана 19 человек, в том числе восемь детей, отравились мукой, в которой присутствовало ядовитое растение гелиотроп. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на пресс-секретаря главы ГБАО Нилуфар Асламшоеву.

Как отмечается, жители кишлаков Питут и Шитхарв начали поступать в больницу с диагнозом «гелиотропный гепатит» 17 января. Спустя две недели, 31 января, умер один из заболевших — 11-летний мальчик.

Расследованием установлено, что в августе 2017 года местный предприниматель закупил 5,4 тонны пшеницы в Хатлонской области РТ. В дальнейшем он продавал зерно местным жителям, а они перемалывали его на мельнице и пекли лепешки. Эксперты полагают, что именно в этой пшенице содержался ядовитый сорняк.

В настоящее время подозрительную пшеницу изъяли у населения. Взамен им передали муку из государственного резерва. Однако не исключено, что у некоторых людей, успевших поесть ядовитых лепешек, признаки отравления проявятся через несколько месяцев.