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Происшествия

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Ошского горсуда

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ошского городского суда Ж.К. и других лиц по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления», «Мошенничество» и «Регистрация незаконных сделок с землей» УК КР. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что 26 августа 2014 года Б.А. подал иск в Ошский городской суд о признании за ним права частной собственности на жилое помещение и земельный участок площадью 1500 квадратных метров вдоль реки Ак-Буура в Оше. Однако у него не было правоустанавливающих документов.

«23 сентября 2014 года судья Ошского горсуда Ж.К. удовлетворил исковое заявление Б.А. Тем самым суд признал за ним право частной собственности на данный участок, находящийся на территории водоохранной зоны. На основании этого решения местным регистрационным органом Б.А. был выдан государственный акт о праве частной собственности. 16 февраля 2016 года вторая инстанция отменила неправосудное решение Ж.К., а иск Б.А. был оставлен без удовлетворения. Верховный суд постановление Ошского областного суда оставил в силе. Таким образом, судья Ошского горсуда своим решением незаконно провел отчуждение государственной земли», — проинформировали в пресс-службе.
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