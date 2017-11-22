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Происшествия

В Кыргызстане обнаружено около 6 тысяч бутылок несертифицированного алкоголя

В Кыргызстане обнаружено около 6 тысяч бутылок несертифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По ее данным,  нарушения выявлены в ходе плановой проверки складов ОсОО «Форестер» сотрудниками Управления по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при Минсельхозе.  

Как сообщается, 5 тысяч 862 бутылки не имели сертификатов соответствия,  187 бутылок пива были с истекшим сроком годности, 5 тысяч 48 бутылок - без стикеров на государственном и официальном языках, 327 тысяч 900 бутылок не имели стикеров с переводом на официальный язык и 1 тысяча 413 бутылок не имели стикеров с переводом на госязык. 

По факту направлено письменное предупреждение об устранении выявленных нарушений, а в случае невыполнения предписания в установленные сроки компания может лишиться лицензии на реализацию продукции.
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