В Кыргызстане обнаружено 340 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По ее данным, нарушения выявлены в ходе плановой проверки складов ОсОО «Форестер» сотрудниками Управления по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при Минсельхозе.

Как сообщается, 5 тысяч 862 бутылки не имели сертификатов соответствия, 187 бутылок пива были с истекшим сроком годности, 5 тысяч 48 бутылок - без стикеров на государственном и официальном языках, 327 тысяч 900 бутылок не имели стикеров с переводом на официальный язык и 1 тысяча 413 бутылок не имели стикеров с переводом на госязык.

По факту направлено письменное предупреждение об устранении выявленных нарушений, а в случае невыполнения предписания в установленные сроки компания может лишиться лицензии на реализацию продукции.