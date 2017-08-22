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Происшествия

В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину

В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину. Об этом ИА «24.kg» сообщили в милиции. 

Сообщение о том, что к спящему в подвале одного из зданий рядом с Ошским рынком мужчине подошел неизвестный, увел его за угол в безлюдное место и начал насиловать, поступило на пульт «102» 17 августа от очевидцев. 

Прибывшие на место милиционеры прервали половой акт и задержали мужчину 1984 года рождения. Однако потерпевший 1987 года рождения заявил, что не имеет претензий и отказался писать заявление. Задержанного отпустили. 

«Потерпевший находился в нетрезвом состоянии. Он сказал, что давно знаком с задержанным и изнасилования не было»,  — рассказали в милиции. 

В пресс-службе МВД этот случай не комментируют.
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