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Происшествия

Начальник склада ГПС Кыргызстана присвоил 1,4 миллиона сомов, треть смог вернуть

Начальник склада войсковой части Государственной пограничной службы Кыргызстана присвоил 1 миллион 467 тысяч 923 сома. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, К.У. обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 171 (присвоение и растрата вверенного имущества) УК КР. Следствием установлено, что с апреля 2012 года по октябрь 2016-го он присвоил и растратил закрепленные за ним материально-технические средства.

В ходе следствия причиненный ущерб возмещен частично (570 тысяч 600 сомов). На оставшуюся сумму внесено исковое заявление в суд. Уголовное дело рассматривают в Ленинском районном суде Бишкека.
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