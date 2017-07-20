Начальник склада ГПС Кыргызстана присвоил 1,4 миллиона сомов, треть смог вернуть

Начальник склада войсковой части Государственной пограничной службы Кыргызстана присвоил 1 миллион 467 тысяч 923 сома. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, К.У. обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 171 (присвоение и растрата вверенного имущества) УК КР. Следствием установлено, что с апреля 2012 года по октябрь 2016-го он присвоил и растратил закрепленные за ним материально-технические средства.

В ходе следствия причиненный ущерб возмещен частично (570 тысяч 600 сомов). На оставшуюся сумму внесено исковое заявление в суд. Уголовное дело рассматривают в Ленинском районном суде Бишкека.