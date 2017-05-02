В Россию в апреле не пустили более 161 тонны продукции из Кыргызстана

В Новосибирскую область в апреле не пустили 161,15 тонны продукции из Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

По их данным, также не пропущено 355 тонн плодоовощной продукции из Казахстана, 50,43 тонны фруктов и овощей из Узбекистана и 18 тонн китайского перца. Продукция следовала автомобильным транспортом из Казахстана и Кыргызстана получателям из Новосибирска, Кемерово, Красноярска и Иркутска.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что продукция высокого фитосанитарного риска, среди которой были яблоки, лимоны, томаты, капуста, свекла, редис, петрушка, зелень, арахис, крупа рисовая, перевозились без документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо с отсутствием маркировки на упаковках.

Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.