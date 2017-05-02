13:32
+16
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Происшествия

В Россию в апреле не пустили более 161 тонны продукции из Кыргызстана

В Новосибирскую область в апреле не пустили 161,15 тонны продукции из Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

По их данным, также не пропущено 355 тонн плодоовощной продукции из Казахстана, 50,43 тонны фруктов и овощей из Узбекистана и 18 тонн китайского перца. Продукция следовала автомобильным транспортом из Казахстана и Кыргызстана получателям из Новосибирска, Кемерово, Красноярска и Иркутска.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что продукция высокого фитосанитарного риска, среди которой были яблоки, лимоны, томаты, капуста, свекла, редис, петрушка, зелень, арахис, крупа рисовая, перевозились без документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо с отсутствием маркировки на упаковках.

Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50901/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Останки тел кыргызстанцев сотрудники МВД России выкинули на помойку
В России прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры
В Подмосковье кыргызстанца обвиняют в изнасиловании
Кыргызстанцу в России грозит до семи лет тюрьмы за издевательство над девушкой
Бывшего таджикского чиновника арестовали при попытке сбежать в Кыргызстан
В Саратовской области России подростка покусал лев
Чиновнице из Забайкалья грозит тюрьма за фиктивную регистрацию кыргызстанцев
Человеческие органы возил с собой в Санкт-Петербурге уроженец Кыргызстана
Кыргызстанца обвиняют в России в незаконном пересечении госграницы
Уроженец Кыргызстана пытался подкупить сотрудника ФСБ
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке повесился школьник В Бишкеке повесился школьник
В&nbsp;Бишкеке вновь сбили двух пешеходов В Бишкеке вновь сбили двух пешеходов
В&nbsp;Бишкеке разыскивается водитель, едва не&nbsp;сбивший школьницу и&nbsp;мужчину В Бишкеке разыскивается водитель, едва не сбивший школьницу и мужчину
Работник наркологической клиники забил насмерть пациента Работник наркологической клиники забил насмерть пациента
Бизнес
Субботник Beeline по&nbsp;всей стране Субботник Beeline по всей стране
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе
Внимание! Концерт группы &laquo;Город 312&raquo; перенесен на&nbsp;1&nbsp;мая Внимание! Концерт группы «Город 312» перенесен на 1 мая
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»