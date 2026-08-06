В Бишкеке задержали подозреваемого с 87 свертками наркотиков

В Бишкеке задержан 21-летний парень, подозреваемый в хранении наркотиков для дальнейшего размещения в тайниках. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

По данным милиции, задержание провели 5 августа сотрудники уголовного розыска при реализации оперативной информации.

Фото ГУВД Бишкека

Во время осмотра гражданин П.Н., 2005 года рождения, добровольно выдал 87 свертков с веществом, предположительно являющимся наркотическим средством. Общий вес составил 178 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков с целью сбыта. Подозреваемого водворили в ИВС ГУВД столицы.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.