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Происшествия

После Эду задержали Лизуна — еще одного фигуранта дела о коррупции

Один из участников так называемой группы «Эдунун кырк чоросу», известный под прозвищем Лизун, задержан. Об этом сообщили собственные источники.

из интернета
Фото из интернета

По их данным, задержание проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД. Процессуальный статус задержанного и статья, по которой ведется расследование, пока официально не уточняются.

Предположительно задержание связано с уголовным делом в отношении бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного под прозвищем Эду. В социальных сетях Лизуна причисляли к его предполагаемому окружению, представителей которого неофициально называли «Эдунун кырк чоросу» — дословно «сорок дружинников Эду».

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Напомним, Жакыпбекова задержала Военная прокуратура в середине февраля 2026 года. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса — «Коррупция». По версии следствия, он мог создать устойчивую группу из сотрудников спецслужбы и гражданских лиц для личного обогащения. Суд отправил его под стражу.

Задержание произошло вскоре после масштабных кадровых перестановок в ГКНБ. 10 февраля президент Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должностей заместителя председателя кабинета министров и главы спецслужб. Одновременно должностей лишились несколько его заместителей и руководителей подразделений.

После отставки Ташиева правоохранительные органы начали расследовать ряд дел в отношении бывших и действующих сотрудников ГКНБ. Генеральная прокуратура ранее сообщала о сотнях обращений на действия работников спецслужбы и нескольких уголовных делах о коррупции.

Официальной информации о задержании Лизуна и его предполагаемой роли в деле пока нет. Редакция уточняет подробности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384346/
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