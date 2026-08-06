Один из участников так называемой группы «Эдунун кырк чоросу», известный под прозвищем Лизун, задержан. Об этом сообщили собственные источники.

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По их данным, задержание проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД. Процессуальный статус задержанного и статья, по которой ведется расследование, пока официально не уточняются.

Предположительно задержание связано с уголовным делом в отношении бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного под прозвищем Эду. В социальных сетях Лизуна причисляли к его предполагаемому окружению, представителей которого неофициально называли «Эдунун кырк чоросу» — дословно «сорок дружинников Эду».

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Напомним, Жакыпбекова задержала Военная прокуратура в середине февраля 2026 года. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса — «Коррупция». По версии следствия, он мог создать устойчивую группу из сотрудников спецслужбы и гражданских лиц для личного обогащения. Суд отправил его под стражу.

Задержание произошло вскоре после масштабных кадровых перестановок в ГКНБ. 10 февраля президент Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должностей заместителя председателя кабинета министров и главы спецслужб. Одновременно должностей лишились несколько его заместителей и руководителей подразделений.

После отставки Ташиева правоохранительные органы начали расследовать ряд дел в отношении бывших и действующих сотрудников ГКНБ. Генеральная прокуратура ранее сообщала о сотнях обращений на действия работников спецслужбы и нескольких уголовных делах о коррупции.

Официальной информации о задержании Лизуна и его предполагаемой роли в деле пока нет. Редакция уточняет подробности.