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Происшествия

Контрабандный коридор на границе — задержан еще один офицер

В Баткенской области задержан заместитель начальника пограничной заставы «Ак-Сарай» по боевой подготовке, старший лейтенант Р. Салиев. Об этом сообщили источники.

По их данным, офицера подозревают в содействии незаконному провозу контрабандных грузов через государственную границу. Его задержали в начале августа в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Напомним, 21 июля 2026 года военная прокуратура Баткенской области задержала первого заместителя командира — начальника штаба войсковой части № 2021. 

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По версии следствия, он якобы вступил в сговор с лицами, занимавшимися контрабандой, и систематически помогал им провозить грузы через границу в зоне ответственности пограничной заставы «Ак-Сарай» Лейлекского пограничного отряда.

Официальные ведомства пока не комментировали задержание второго офицера. Подробности расследования уточняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384343/
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