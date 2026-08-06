Нападение на журналиста УТРК: милиция возбудила уголовное дело

Сотрудники милиции задержали подозреваемого по делу об избиении редактора программы «Телекүзөт» Национальной телерадиовещательной корпорации (УТРК). Об этом сообщило ГУВД Бишкека.
По факту нападения на журналиста правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека установили личность и местонахождение нападавшего.
Подозреваемым оказался гражданин Т.Ж., 1995 года рождения. Задержанного водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Назначены необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются.
Как отмечается, происшествие произошло во время съемок по обращению граждан.