Нападение на журналиста УТРК: милиция возбудила уголовное дело

Сотрудники милиции задержали подозреваемого по делу об избиении редактора программы «Телекүзөт» Национальной телерадиовещательной корпорации (УТРК). Об этом сообщило ГУВД Бишкека.

По факту нападения на журналиста правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека установили личность и местонахождение нападавшего.

Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый в избиении журналиста

Как отмечается, происшествие произошло во время съемок по обращению граждан.