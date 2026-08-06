09:08
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Нападение на журналиста УТРК: милиция возбудила уголовное дело

Сотрудники милиции задержали подозреваемого по делу об избиении редактора программы «Телекүзөт» Национальной телерадиовещательной корпорации (УТРК). Об этом сообщило ГУВД Бишкека.

По факту нападения на журналиста правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека установили личность и местонахождение нападавшего.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый в избиении журналиста
Подозреваемым оказался гражданин Т.Ж., 1995 года рождения. Задержанного водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Назначены необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются.

Как отмечается, происшествие произошло во время съемок по обращению граждан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384286/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош избили мужчину, попросившего не шуметь — двоих задержали
В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
В Узгенском районе мужчины отказались платить за счет и избили женщину в кафе
Толпа парней избила девушку на пляже в Бостери и унесла ее вещи
В Чуйской области милиция не подтвердила заявление подростка о насилии
Нападение на переводчицу объекта «Асман шаары». Подозреваемый задержан
В Бишкеке женщина пожаловалась, что ее избил муж. Его задержали
В Бишкеке мужчину избили при детях. Он заявил о бездействии милиции
Блогер в городе Ош заявила, что ее избила охрана бара. У милиции другие данные
В Таласе шестиклассница подвергалась насилию со стороны отчима
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
В&nbsp;Бишкеке задержали главу Family Village по&nbsp;делу о&nbsp;$270 тысячах В Бишкеке задержали главу Family Village по делу о $270 тысячах
В&nbsp;столице Кыргызстана ночью дотла сгорел автомобиль В столице Кыргызстана ночью дотла сгорел автомобиль
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил автопополнение баланса с&nbsp;кешбэком за&nbsp;связь Мобильный оператор О! запустил автопополнение баланса с кешбэком за связь
Кино на&nbsp;пляже: на&nbsp;Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от&nbsp;Beeline Кино на пляже: на Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от Beeline
Подготовка к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на&nbsp;август Подготовка к школе с выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на август
&laquo;Мега Безлимит&raquo; от&nbsp;MEGA: максимум возможностей за&nbsp;330 сомов «Мега Безлимит» от MEGA: максимум возможностей за 330 сомов
6 августа, четверг
08:42
Нападение на журналиста УТРК: милиция возбудила уголовное дело Нападение на журналиста УТРК: милиция возбудила уголовн...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 августа, среда
23:47
Рост до 12 миллионов клиентов: SpaceX строит наземную сеть Starlink
23:37
Пропал более месяца назад. В Бишкеке милиция разыскивает молодого человека
23:20
ИИ рассылал людям фишинговые письма и притворялся человеком
21:44
В Таджикистане проводят рейды против нетрадиционной одежды
21:30
Выжить в офисе: ученые рассказали о смертельной опасности сидячей работы