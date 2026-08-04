Очередной склад Wildberries атакован в Ленинградской области России

Украинский беспилотник атаковал сегодня логистический центр маркетплейса Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. На нем начался крупный пожар, сообщили российские СМИ.
Сотрудников центра эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал.
Хроника атак на Wildberries и масштабы ущерба
Украинские удары стали продолжением масштабной кампании по поражению крупной гражданской и двойной логистики. В течение июля 2026 года беспилотники систематически наносили удары по инфраструктуре маркетплейса. В ночь на 18 июля 2026 года атакам подверглись распределительные центры в Электростали Подмосковья и Котовске Тамбовской области, где погибли 8 человек и еще свыше 80 получили ранения.
24 июля 2026 года прилеты зафиксировали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе, 29 и 30 июля 2026 года — в Пензе, Сарапуле, Перми и Рязани, а 31 июля 2026 года — в Волгоградской области и Татарстане.
По данным портала RTVI, систематические пожары уничтожили товары селлеров на миллиарды рублей и вынудили компанию экстренно искать свыше 100 тысяч квадратных метров новых складских площадей.
Как меняют рынок атаки беспилотников
Отраслевые аналитики издания Т-Ж делают вывод, что систематический характер атак окончательно ломает привычную модель централизованной логистики маркетплейсов в европейской части РФ. Согласно прогнозам экспертов:
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продавцы массово сокращают объемы хранения товаров на складах в зонах повышенного риска до 10 процентов и переориентируют поставки на региональные центры за Уралом и в Сибири.
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переход селлеров на схему торговли со собственных складов (FBS) и децентрализация хранения неизбежно приведут к увеличению сроков доставки заказов покупателям на 2–4 дня и росту логистических затрат на 15–20 процентов.
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страховые компании прогнозируют существенное удорожание страхования товарных запасов и складских помещений в центральных регионах РФ или полный отказ от покрытия рисков, связанных с атаками БПЛА.