Очередной склад Wildberries атакован в Ленинградской области России

Украинский беспилотник атаковал сегодня логистический центр маркетплейса Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. На нем начался крупный пожар, сообщили российские СМИ.

Сотрудников центра эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал.

Хроника атак на Wildberries и масштабы ущерба

Глава региона Александр Дрозденко уточнил, что за время атаки над Ленинградской областью сбили 17 дронов. Пострадал один человек.

Фото Exilenova+. Пожар на складе Wildberries в Красном Бору

Украинские удары стали продолжением масштабной кампании по поражению крупной гражданской и двойной логистики. В течение июля 2026 года беспилотники систематически наносили удары по инфраструктуре маркетплейса. В ночь на 18 июля 2026 года атакам подверглись распределительные центры в Электростали Подмосковья и Котовске Тамбовской области, где погибли 8 человек и еще свыше 80 получили ранения.

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24 июля 2026 года прилеты зафиксировали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе, 29 и 30 июля 2026 года — в Пензе, Сарапуле, Перми и Рязани, а 31 июля 2026 года — в Волгоградской области и Татарстане.

По данным портала RTVI, систематические пожары уничтожили товары селлеров на миллиарды рублей и вынудили компанию экстренно искать свыше 100 тысяч квадратных метров новых складских площадей.

Как меняют рынок атаки беспилотников

Отраслевые аналитики издания Т-Ж делают вывод, что систематический характер атак окончательно ломает привычную модель централизованной логистики маркетплейсов в европейской части РФ. Согласно прогнозам экспертов: