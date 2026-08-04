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Происшествия

Смертельное ДТП на Иссык-Куле. Восьмилетний ребенок погиб на месте

В Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 8-летний ребенок. Еще несколько человек получили травмы.

По данным ГУОБДД, авария произошла на 100-м километре автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Автомобиль Golf под управлением жителя Бишкека К.Т., 1960 года рождения, двигался с севера на юг. При выезде на главную дорогу он столкнулся с автомобилем Chevrolet Monza, которым управлял 32-летний Р.А. , 1994 года рождения. Машина двигалась с востока на запад.

Сообщается, что в результате ДТП 8-летний ребенок Ж.Б. скончался на месте. Пострадавших доставили в Тонскую районную больницу.

Факт зарегистрирован в Тонском РОВД. Проводится доследственная проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384039/
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