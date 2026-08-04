Отсутствовал сертификат. Кыргызстан вернул России пиломатериалы

Сотрудниками Чуй-Бишкекского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений на фитосанитарном контрольном посту «Чалдыбар автодорожный» возвращено 45 кубических метров пиломатериалов, импортированных из Российской Федерации. Об этом сообщает Минсельхоз.

3 августа в ходе фитосанитарного контроля груза, прибывшего через государственную границу, было установлено отсутствие фитосанитарного сертификата.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, данное нарушение является несоблюдением Единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В связи с этим груз был возвращен стране-экспортеру.