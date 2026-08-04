12:39
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Пресечен незаконный ввоз 20 тонн муки в Таласской области

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового налогового контроля на территории Таласской области выявили попытку незаконного ввоза неучтенной муки из государств — членов ЕАЭС через контрольно-пропускной пункт «Чон-Капка».

В частности, при проверке четырех грузовых автомобилей было установлено занижение фактических объемов ввозимой муки по сравнению с объемами, указанными в сопроводительных документах. Общий объем неучтенной муки составил 20 тонн. По предварительным подсчетам, стоимость товара составляет около 800 тысяч сомов.

В настоящее время транспортные средства водворены на штрафную стоянку. В отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384030/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Россия передала Кыргызстану более 1,7 тысячи тонн продовольственной помощи
Минстрой показал, каким будет детский комплекс «Баластан» в Таласе
Рост цен на мясо и новые правила рынка: интервью с Антимонополией
В Таласе 319 семей получили жилье по линии государственной ипотеки
В Таласе построили новый центральный парк за 165 миллионов сомов
Глава кабмина ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Таласе
Соглашения Антимонопольной службы с производителями помогают сдерживать цены
В Таласском районе государству возвращены земельные участки
В Таласе обновляют фасады 70 многоквартирных домов
В Таласе за высокие баллы ОРТ 63 выпускника получили по 50 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
Премиальная карта Mastercard World Elite от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»
4 августа, вторник
12:37
Аскат Алагозов опроверг информацию об иностранных военных в Кыргызстане Аскат Алагозов опроверг информацию об иностранных военн...
12:36
В Казахстане хотят изменить правила въезда для иностранцев
12:24
«Кыргыз маданият сервис» получил право на налоговые льготы при импорте
12:04
В городе Ош нашли тело двухлетней девочки, упавшей в канал Увам
12:01
Жители села Александровка пожаловались на засохший сквер в центре села