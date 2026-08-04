Пресечен незаконный ввоз 20 тонн муки в Таласской области

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового налогового контроля на территории Таласской области выявили попытку незаконного ввоза неучтенной муки из государств — членов ЕАЭС через контрольно-пропускной пункт «Чон-Капка».

В частности, при проверке четырех грузовых автомобилей было установлено занижение фактических объемов ввозимой муки по сравнению с объемами, указанными в сопроводительных документах. Общий объем неучтенной муки составил 20 тонн. По предварительным подсчетам, стоимость товара составляет около 800 тысяч сомов.

В настоящее время транспортные средства водворены на штрафную стоянку. В отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.