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Происшествия

Бишкек стал общественным туалетом? Мужчину сняли справляющим нужду на улице

В Бишкеке очевидцы сняли на видео мужчину, который справлял нужду в общественном месте.

Автор ролика утверждает, что нарушитель является иностранным гражданином.

По данным милиции, этот факт зарегистрирован в журнале учета информации Свердловского РУВД. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Сообщается, что по итогам проверки будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, в Бишкеке уже фиксировался подобный случай. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина справлял естественную нужду на пересечении улиц Логвиненко и Боконбаева. Тогда милиция задержала троих иностранных граждан, нарушивших общественный порядок. После принятия процессуального решения их выдворили за пределы Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383931/
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