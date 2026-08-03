14:25
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Драка на «Панораме» Бишкека оказалась конфликтом из-за недопонимания

Милиция проводит проверку по факту конфликта между молодыми людьми в районе флагштока в селе Арашан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Информация о происшествии поступила в милицию сегодня около 7.50. Видео с места конфликта распространилось в соцсетях и вызвало общественный резонанс.

Материал зарегистрировали в ОВД Аламединского района. На место выехала следственно-оперативная группа. Участников конфликта доставили в отделение милиции для разбирательства.

Во время проверки одна из участниц написала заявление и сообщила, что конфликт возник из-за взаимного недопонимания. Претензий к другим участникам она не имеет.

Проверка продолжается. По ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383927/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Три девушки подрались на «Панораме» Бишкека, конфликт сняли на видео
Очередная драка водителей произошла в Бишкеке: оба задержаны
Избиение подростка в Оше. Стороны примирились
В городе Ош мужчину отправили в ИВС после драки его сына с подростком
В городе Ош отца и сына доставили в следственную службу после драки подростков
В Оше мужчина подталкивал подростков к драке: видео изучает милиция
Конфликт из-за продажи арбузов в Кочкоре закончился примирением сторон
Теперь из-за арбузов. В Кочкорском районе произошла драка на рынке
В Манасе мужчины закидали друг друга камнями на глазах у милиционеров
Избитый в Оше фермер отказался от претензий к напавшим продавцам
Популярные новости
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Камчыбек Ташиев обжаловал приговор по&nbsp;делу о&nbsp;&laquo;письме&nbsp;75&raquo; Камчыбек Ташиев обжаловал приговор по делу о «письме 75»
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Бизнес
Премиальная карта Mastercard World Elite от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»
ABank представляет лимитированную Visa Gold к&nbsp;VI&nbsp;Всемирным играм кочевников ABank представляет лимитированную Visa Gold к VI Всемирным играм кочевников
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
3 августа, понедельник
14:17
Драка на «Панораме» Бишкека оказалась конфликтом из-за недопонимания Драка на «Панораме» Бишкека оказалась конфликтом из-за...
14:14
Владельцы собак просят открыть pet-friendly-пляжи на Иссык-Куле
14:08
В Бишкеке демонтируют главную арку Кыргызско-Турецкого университета «Манас»
14:00
От Иссык-Куля до Каспия: как меняется геополитика Центральной Азии
13:59
Ушла из жизни офтальмолог Бактыгуль Мамытова