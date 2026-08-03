За неделю на территории КР выявлено 23 тысячи 179 нарушений ПДД

С 24 по 30 июля ГУОБДД МВД, по предварительным данным, выявило 23 тысячи 179 нарушений Правил дорожного движения.

Из них:

— 788 — управление транспортными средствами без соответствующих документов;

— 395 — управление авто в состоянии алкогольного опьянения;

— 240 — незаконное затемнение стекол машины;

— 803 — нарушения ПДД с участием пешеходов;

— 4 тысячи 793 — нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

— 25 — автохулиганство;

— 1,5 тысячи — превышение скоростного режима;

— 10 — управление автомобилем с подложными номерами;

— 11 тысяч 461 — нарушения других Правил дорожного движения.

3 тысячи 164 машины водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать ПДД.