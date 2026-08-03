Подросток оказался в больнице после возможного употребления психотропных веществ

В Аламединском районе милиция выясняет обстоятельства госпитализации 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Несовершеннолетнего нашли без сознания 31 июля на улице Акматова в селе Арашан. Сотрудники милиции вызвали скорую помощь, которая доставила его в Чуйскую областную больницу.
По предварительным данным, парня в таком состоянии оставили знакомые, с которыми он находился незадолго до произошедшего.
Материал зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Милиция устанавливает все обстоятельства случившегося.