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Происшествия

Подросток оказался в больнице после возможного употребления психотропных веществ

В Аламединском районе милиция выясняет обстоятельства госпитализации 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Несовершеннолетнего нашли без сознания 31 июля на улице Акматова в селе Арашан. Сотрудники милиции вызвали скорую помощь, которая доставила его в Чуйскую областную больницу.

Врачи предварительно заподозрили отравление психотропными веществами. Сейчас подросток пришел в сознание, угрозы его жизни и здоровью нет.

По предварительным данным, парня в таком состоянии оставили знакомые, с которыми он находился незадолго до произошедшего.

Материал зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Милиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383875/
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