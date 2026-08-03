Трагедия в Сеуте: число жертв прорыва мигрантов достигло 72 человек

Число мигрантов, погибших при попытке добраться вплавь из Марокко в испанский полуанклав Сеута, увеличилось до 72 человек. Об этом сообщил представитель правительства Испании в городе Мигель Анхель Перес Триано.
Спасательные службы продолжают находить тела утонувших в прибрежных водах Средиземного моря. По данным Национального института управления здравоохранением Испании, за медицинской помощью в эксклаве обратились 1 тысяча 149 пострадавших.
Причины и масштаб кризиса
Миграционный кризис обострился в конце июля 2026 года, когда за короткий промежуток времени границы Сеуты попытались пересечь около 60 тысяч человек. Большинство из них составляла молодежь из Марокко и стран Западной Африки. Люди преодолевали расстояния около 5 километров вплавь от марокканского города Фнидек на надувных кругах и лодках.
Власти Сеуты заявляли о превышении вместимости центров размещения неквалифицированных несовершеннолетних на 2 тысячи 400 процентов.
Ситуация на границе сегодня и меры безопасности
Сейчас обстановка в Сеуте постепенно стабилизируется. По информации агентства Anadolu Ajansı и телеканала RTVE, свыше 48 тысяч мигрантов добровольно или под контролем силовиков вернулись на территорию Марокко.