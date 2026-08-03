Трагедия в Сеуте: число жертв прорыва мигрантов достигло 72 человек

Фото Reuters. В испанскую Сеуту прорвалось, по разным данным, около 60 человек

Число мигрантов, погибших при попытке добраться вплавь из Марокко в испанский полуанклав Сеута, увеличилось до 72 человек. Об этом сообщил представитель правительства Испании в городе Мигель Анхель Перес Триано.

Спасательные службы продолжают находить тела утонувших в прибрежных водах Средиземного моря. По данным Национального института управления здравоохранением Испании, за медицинской помощью в эксклаве обратились 1 тысяча 149 пострадавших.

Причины и масштаб кризиса

Миграционный кризис обострился в конце июля 2026 года, когда за короткий промежуток времени границы Сеуты попытались пересечь около 60 тысяч человек. Большинство из них составляла молодежь из Марокко и стран Западной Африки. Люди преодолевали расстояния около 5 километров вплавь от марокканского города Фнидек на надувных кругах и лодках.

Фото Reuters. Прорвавшиеся в Сеуту отметились грабежами и поджогами

Поводом для массового притока стало решение Верховного суда Испании, ограничивающее упрощенное выдворение задержанных в море нелегалов. Торговцы людьми распространили информацию в сетях, вызвав волну штурмов границы.

Власти Сеуты заявляли о превышении вместимости центров размещения неквалифицированных несовершеннолетних на 2 тысячи 400 процентов.

Ситуация на границе сегодня и меры безопасности

Сейчас обстановка в Сеуте постепенно стабилизируется. По информации агентства Anadolu Ajansı и телеканала RTVE, свыше 48 тысяч мигрантов добровольно или под контролем силовиков вернулись на территорию Марокко.

Фото из интернета. Большую часть прорвавшихся в Сеуту удалось вернуть в Марокко

Для предотвращения новых попыток пересечения границы испанские инженерные службы установили в районе пограничного пункта Тарахаль плавучее барьерное заграждение протяженностью 500 метров. Патрулирование улиц и прибрежной зоны продолжают подразделения Гражданской гвардии и Национальной полиции Испании.