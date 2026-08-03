Девятилетний мальчик, пострадавший от удара током в Бишкеке, скончался. Об этом в соцсетях сообщила его мама.

Напомним, ЧП произошло 26 июля. Дети играли на улице в 6-м микрорайоне, рядом с арыками на улице Айтиева. Они подошли к воде и несколько ребят почувствовали удар током.

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Одноклассники успели отскочить и предупредить друг друга, а один мальчик не успел, его отбросило ударом тока.

Его доставили в отделение реанимации Городской детской больницы скорой медицинской помощи без сознания. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое, подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным УВД Октябрьского района Бишкека, по факту поражения ребенка электрическим током начата доследственная проверка.