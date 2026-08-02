Облил авто напитком. На рынке «Дордой» таксисты поспорили из-за клиентов

В соцсетях опубликовали видео, на котором 1 августа на парковке рынка «Дордой» таксисты поспорили из-за клиента, нецензурно выражались, а один из них облил авто оппонента напитком. Об этом сообщает УВД Свердловского района Бишкека.

По факту материал зарегистрирован в ЖУИ и проведена проверка с целью объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего и дачи юридической оценки.

По результатам проверки установлен А.Р., 1992 года рождения. В отношении него составлен протокол о правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.