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Происшествия

Облил авто напитком. На рынке «Дордой» таксисты поспорили из-за клиентов

В соцсетях опубликовали видео, на котором 1 августа на парковке рынка «Дордой» таксисты поспорили из-за клиента, нецензурно выражались, а один из них облил авто оппонента напитком. Об этом сообщает УВД Свердловского района Бишкека.

По факту материал зарегистрирован в ЖУИ и проведена проверка с целью объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего и дачи юридической оценки.

По результатам проверки установлен А.Р., 1992 года рождения. В отношении него составлен протокол о правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383854/
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