Очередная драка водителей произошла в Бишкеке, Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октчбрьского района.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека. Очередная драка водителей произошла в Бишкеке: оба задержаны

Милиция оперативно отреагировала на видео с дорожной потасовкой, которое распространили в социальных сетях.

По данному факту началась доследственная проверка. Оперативники нашли и доставили в отделение Ж.М., 1998 года рождения, и И.Б., 1998 года рождения.

В отношении драчунов составлен протокол по статье 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса о правонарушениях. Они водворены в камеру временного пребывания.