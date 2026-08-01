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Происшествия

Испания усилила охрану границы после массового прорыва мигрантов из Марокко

Испания ввела армию в анклав Сеута после массовой попытки нелегальных мигрантов попасть на территорию страны. В результате прорыва границы погибли не менее 57 человек, а произошедшее уже вызвало жесткую реакцию европейских стран и новый виток споров вокруг миграционной политики.

За последние двое суток более 50 тысяч мигрантов из Марокко попытались попасть на территорию испанского анклава Сеута в Северной Африке. По данным испанских властей и экстренных служб, большинство людей пытались пересечь границу по морю, обходя заграждения, либо прорваться через пограничные переходы.

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На фоне кризиса власти Испании направили в Сеуту подразделения армии и полиции для восстановления контроля над территорией. По официальным данным, к вечеру пятницы более 48 тысяч человек самостоятельно вернулись в Марокко. Этому способствовали нехватка продовольствия и мест для размещения, а также усиленные меры безопасности.

Президент автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас назвал происходящее "абсолютно невыносимой ситуацией".

По информации испанских властей, массовый наплыв был вызван ложными слухами, которые распространяли контрабандисты. Они уверяли мигрантов, что после недавнего решения Верховного суда Испании прибывающих морем людей больше не смогут оперативно депортировать.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383809/
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