Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. Скорой не дали остановиться

Мужчина потерял сознание на трассе в Чолпон-Ату. Об этом сообщили его родственники и очевидцы.

Находившиеся рядом увидели карету скорой помощи, сопровождавшую кортеж с гостями водной «Формулы-1», однако медикам не дали подъехать к месту происшествия из-за ограничений на дороге.

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Родственники сообщили, что сотрудники патрульной милиции и регулировщики не разрешают проехать ни скорой, ни автомобилю с пострадавшим.

«Мы просим хотя бы пропустить медиков, передать необходимые лекарства или сделать укол. Человек может не дождаться помощи», — рассказал один из очевидцев.

Люди просили милиционеров организовать сопровождение до ближайшей больницы и обеспечить срочную медицинскую помощь, они говорят, что «президент бы понял ситуацию». Но правоохранители ответили, что у них нет на это прав.

Официальная информация о состоянии мужчины и обстоятельствах произошедшего уточняется.