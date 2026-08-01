Мальчика ударило током. Его мама просит оградить опасный участок

Мама 9-летнего Ибрахима Анарбекова, который получил удар током в одном из районов Бишкека и сейчас находится в реанимации, рассказала о состоянии сына и призвала проверить место происшествия. Видео с обращением женщины появилось в социальных сетях.

По ее словам, инцидент произошел вечером 26 июля. Мальчик играл с одноклассниками на улице в 6-м микрорайоне, рядом с арыками на улице Айтиева. Дети подошли к воде и несколько ребят почувствовали удар током.

«Они успели отскочить и предупредить друг друга. Мой сын не успел, его отбросило ударом тока», — рассказала мама Ибрахима.

Она сообщила, что состояние ребенка остается крайне тяжелым. По ее словам, мальчик перенес клиническую смерть и сейчас находится на искусственной вентиляции легких.

«Мой сын был здоровым, активным ребенком, занимался спортом. Сейчас он сам не может дышать, врачи делают все возможное», — сказала мать.

Женщина также обратилась к ответственным службам с просьбой проверить место происшествия и устранить опасность.

«Этот арык до сих пор открыт. Нужно проверить, откуда идет ток, сделать ограждение, чтобы дети не могли туда попасть. Я не хочу, чтобы еще один ребенок пострадал», — отметила она.

Напомним, 9-летний мальчик поступил в отделение реанимации Городской детской больницы скорой медицинской помощи без сознания. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

По данным УВД Октябрьского района Бишкека, по факту поражения ребенка электрическим током начата доследственная проверка. Специалисты обследовали электрические сети и обнаружили наличие напряжения на металлической конструкции возле одного из магазинов.

Предварительно рассматривается версия неисправности линии наружного освещения во внутренней системе электроснабжения здания. Окончательные причины происшествия устанавливаются.