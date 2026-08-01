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Происшествия

Жители дома в городе Ош остались без света: мэрия объяснила причины отключения

Жители многоэтажного жилого дома № 172 на улице Алымбека Датки в Оше опубликовали в социальных сетях видеообращение к президенту Кыргызской Республики, в котором сообщили об отключении электроэнергии.

По их словам, без света остались 273 квартиры, из-за чего перестали работать система водоснабжения и лифты.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, по поручению городских властей на место выехал заместитель мэра Эрнис Толтоев. Он встретился с жителями и провел проверку обстоятельств произошедшего.

По данным мэрии, жилой комплекс был построен строительной компанией «Визион», однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию в установленном порядке. Кроме того, дом получал электроэнергию не от государственных сетей, а на основании договора с частной компанией «Энерго Пром».

мэрии Ош
Фото мэрии Ош. Заместитель мэра Эрнис Толтоев

В муниципалитете сообщили, что поставка электроэнергии была временно прекращена из-за образовавшейся крупной задолженности перед компанией «Энерго Пром». В настоящее время при содействии Ошского предприятия электрических сетей принимаются меры по восстановлению электроснабжения жителей.

В мэрии подчеркнули, что произошедшее не связано с плановыми отключениями государственных электросетей. Причиной ситуации стали договорные отношения между обслуживающей жилой комплекс частной компанией и поставщиком электроэнергии.

Напомним, бывший учредитель компании «Визион Групп» ранее был отправлен в СИЗО сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383788/
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