Камнепад в Бооме: движение восстановили, но пробки сохраняются

В ночь на 1 августа в Боомском ущелье произошел камнепад. Информацию подтвердили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

По их данным, на месте работают сотрудники дорожной милиции и другие службы, принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий. В настоящее время проезд открыт, однако движение остается затрудненным.

В МЧС сообщили, что около 05:00 движение удалось открыть по одной полосе. В результате камнепада никто не пострадал.

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Ранее очевидцы сообщали, что после камнепада движение по дороге Бишкек — Иссык-Куль было перекрыто в обоих направлениях. В Боомском ущелье образовались многокилометровые пробки.

В социальных сетях автомобилисты предупреждают, что, несмотря на открытие проезда, в ущелье по-прежнему сохраняются заторы.

ГУОБДД призывает водителей соблюдать особую осторожность, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и выполнять требования сотрудников милиции.