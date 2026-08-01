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Происшествия

Ночной коллапс в Бооме. Камнепад перекрыл дорогу на Иссык-Куль

В ночь на 1 августа в Боомском ущелье произошел камнепад. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, после камнепада движение по дороге Бишкек — Иссык-Куль оказалось полностью перекрыто. В обе стороны быстро образовались многокилометровые пробки. В ожидании спецтехники водители сами начали расчищать проезжую часть от камней.

Как отмечают пользователи, затор возник в ночь с пятницы на субботу, когда многие жители столицы отправляются на Иссык-Куль на выходные. По одним данным, движение было перекрыто примерно с 01:00 до 05:00. Другие сообщают, что дорога остается закрытой и открыть проезд могут только к обеду.

Официальную информацию от МЧС, Министерства транспорта или ГУОБДД редакция уточняет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383780/
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