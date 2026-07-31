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Пользователя Threads задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни

В Кыргызстане задержали пользователя социальной сети Threads по подозрению в распространении материалов, направленных на разжигание межнациональной и межрегиональной вражды.

По данным ГКНБ, уголовное дело расследуется по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды» УК КР. Подозреваемым оказался гражданин Кыргызстана 1991 года рождения.

Сообщается, что мужчина систематически публиковал в Threads материалы с призывами к разжиганию национальной, этнической и межрегиональной вражды, унижению достоинства граждан по национальному признаку, а также публикации, которые, по версии следствия, были направлены на формирование негативного отношения к представителям отдельных национальностей и дестабилизацию общественной обстановки.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяты электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие значение для расследования. Назначены судебные экспертизы.

В ГКНБ заявили, что в ходе допроса задержанный признал причастность к ранее выявленным публикациям. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383775/
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