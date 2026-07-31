«Талибан» готовит крупную операцию против вооруженной оппозиции в Бадахшане

Фото из интернета. «Талибан» стягивает силы к границе с Таджикистаном после атаки оппозиции

Движение «Талибан» готовит крупномасштабную операцию против вооруженной оппозиции в афганской провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, движение перебрасывает в провинцию дополнительные подразделения и высокопоставленных командиров. В последние дни силы направили в уезд Зебак и разместили в нескольких районах.

В Яфтале и других частях Бадахшана появились новые блокпосты. Талибы также усилили ночное патрулирование и охрану из-за опасений новых партизанских атак. Источники телеканала называют обстановку в провинции нестабильной.

Усиление военного присутствия началось после активизации вооруженной оппозиции. Ранее недавно созданный «Фронт защиты Родины» Sepah-e Mihan совершил внезапное нападение в уезде Яфтал-и-Пайин. Его бойцы ненадолго взяли район под контроль и разоружили силы «Талибана».

После этого «Фронт свободы Афганистана» атаковал позиции талибов в уезде Зебак. Группировка также заявила о захвате нескольких ключевых позиций в горной местности и уничтожении двух беспилотников «Талибана».

По сведениям источников, сейчас в Бадахшане находятся начальник штаба армии «Талибана» Фасихуддин Фитрат и губернатор афганской провинции Гильменд Амануддин Мансур.

Последний прибыл на похороны своего племянника — главы управления информации и культуры Бадахшана Забихуллы Амири. Его убили 28 июля на дороге Бахарак — Файзабад. Вооруженные люди на мотоциклах напали на чиновника, когда он ехал на работу.

Причастных к убийству пока не установили. По данным Afghanistan International, это вызвало недовольство командиров «Талибана» и усилило обеспокоенность руководства движения ситуацией с безопасностью.

Источники отмечают, что возможную операцию может осложнить положение сил «Фронта свободы Афганистана». Его бойцы находятся в горных районах Бадахшана и располагают тяжелым вооружением и техникой.

Официально руководство «Талибана» о начале крупной военной операции в афганской провинции Бадахшан не объявляло. Данные о ее возможной подготовке приводят СМИ со ссылкой на местных жителей и источники в регионе.