Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Злоумышленники занимались незаконным изготовлением и перевозкой наркотических средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД.

Фото МВД. Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тюпском районе

Оперативники провели задержание непосредственно во время изготовления очередной партии наркотиков. На месте силовики схватили четырех участников подпольного производства.









организатор преступной группы — гражданин Б.Н.Б., 1987 года рождения;

два изготовителя — граждане А.Д.Т., 1995 года рождения, и К.А.Б., 2000 года рождения;

перевозчик готовой продукции — гражданин Н.Д.Б., 2000 года рождения.

Фото МВД. Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тюпском районе

4 килограмма 100 граммов гашиша,

7 килограммов 300 граммов гашишного масла,

39 килограммов 600 граммов марихуаны.

В ходе обыска в подпольной лаборатории изъяли наркотические средства общей массой 51,2 килограмма, в том числе:

Ранее Генеральная прокуратура зафиксировала рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За январь — июнь 2026 года силовики зарегистрировали 602 наркопреступления (рост на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом наибольшая доля таких правонарушений — около 56 процентов — приходится именно на хранение и изготовление наркотиков с целью их сбыта.