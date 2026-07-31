Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Злоумышленники занимались незаконным изготовлением и перевозкой наркотических средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД.
Среди задержанных фигурируют:
- организатор преступной группы — гражданин Б.Н.Б., 1987 года рождения;
- два изготовителя — граждане А.Д.Т., 1995 года рождения, и К.А.Б., 2000 года рождения;
- перевозчик готовой продукции — гражданин Н.Д.Б., 2000 года рождения.
- 4 килограмма 100 граммов гашиша,
- 7 килограммов 300 граммов гашишного масла,
- 39 килограммов 600 граммов марихуаны.
Ранее Генеральная прокуратура зафиксировала рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За январь — июнь 2026 года силовики зарегистрировали 602 наркопреступления (рост на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом наибольшая доля таких правонарушений — около 56 процентов — приходится именно на хранение и изготовление наркотиков с целью их сбыта.