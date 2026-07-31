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Происшествия

Около 49 тысяч мигрантов прибыли в испанскую Сеуту за сутки

Около 49 тысяч мигрантов прибыли в испанский анклав Сеута на побережье Северной Африки за последние 24 часа. 

По данным МВД Испании, люди пересекали границу с Марокко как по суше, так и по морю. Среди прибывших около 7 тысяч несовершеннолетних.

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Зарубежные СМИ сообщают, что из-за резкого роста числа мигрантов в Сеуте возник гуманитарный кризис. Возможности временного размещения людей практически исчерпаны, местные власти испытывают серьезную нагрузку на систему приема и оказания помощи.

Для стабилизации ситуации испанские власти направили в город дополнительные подразделения армии. Кроме того, в Сеуту прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, который намерен оценить обстановку и провести совещания с местными властями.

из интернета
Фото из интернета. Около 49 тысяч мигрантов прибыли в испанскую Сеуту за сутки

Миграционный кризис вызвал реакцию и за пределами Испании. По данным зарубежных СМИ, руководство Италии призвало временно закрыть для Испании Шенгенскую зону, чтобы предотвратить дальнейшее распространение миграционного потока по странам Евросоюза. Это предложение вызвало резкую реакцию официального Мадрида.

Ранее сообщалось, что в испанскую Сеуту через границу с Марокко прибыли от 1,5 до 3 тысяч нелегальных мигрантов. На фоне резкого роста их числа власти Испании направили в анклав подразделения сухопутных войск для усиления безопасности и оказания помощи местным службам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383721/
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