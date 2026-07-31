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Происшествия

После удара током на улице Бишкека мальчик впал в кому

После удара током на улице Бишкека мальчик впал в кому. Он находится в отделении реанимации Городской детской больницы скорой медицинской помощи.

Как сообщили 24.kg в медучреждении, 9-летний ребенок поступил 26 июля.

«Доставлен без сознания и дыхания. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние крайне тяжелое. Его ударило током, после чего неизвестно, сколько времени он пролежал в воде. Все необходимое лечение получает», — отметили врачи.

По данным пресс-службы УВД Октябрьского района, 26 июля 2026 года примерно в 20.13 поступило сообщение о том, что напротив здания Октябрьского районного суда несовершеннолетний получил поражение электрическим током.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка.

На место происшествия выезжала оперативно-выездная бригада муниципального предприятия «Бишкексвет», специалисты которой провели обследование электрических сетей и металлических конструкций. В ходе проверки выявили наличие напряжения на металлической лестнице, расположенной возле одного из магазинов.

При проверке внутренних электрических сетей здания установлено, что напряжение сохранялось даже после отключения автоматического выключателя, обеспечивающего электроснабжение магазина.

После полного отключения электроснабжения здания установлено, что оно состоит из двух отдельных помещений. На место пригласили собственника второй части здания. После вскрытия электрического щита и отключения автоматического выключателя, напряжение полностью исчезло, что подтвердили все участники проверки.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность линии наружного освещения во внутренней системе электроснабжения здания.

Сотрудниками милиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383684/
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