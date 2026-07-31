Развратные действия в отношении ребенка: в Бишкеке задержали подозреваемого

Сотрудники Следственной службы УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемого по уголовному делу о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, с письменным заявлением в правоохранительные органы обратилась гражданка С.Б. Женщина сообщила, что 4 июля 2026 года примерно в 06.00 неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 «Развратные действия» УК КР и назначили комплекс судебных экспертиз.

На основании результатов судебно-медицинских экспертиз и следственных мероприятий милиционеры установили и задержали подозреваемого — гражданина Б.Т., 1996 года рождения. Расследование продолжается.

По данным Генеральной прокуратуры, в Кыргызстане с начала 2026 года зарегистрировали около 80 случаев действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.