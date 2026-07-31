В Германии бьют тревогу: почти 10 тысяч человек умерли из-за жары в 2026 году

В 2026 году в Германии из-за жары умерли почти 10 тысяч человек, сообщило DW со ссылкой на Институт имени Роберта Коха (RKI).

На 19 июля число летальных случаев, связанных с жарой, составило 9,8 тысячи — больше, чем за любой полный год, начиная с 2016-го. Эксперты связывают это с продолжительными периодами экстремально высоких температур, охвативших страну в начале лета.

Наиболее тяжелой в 2026 году оказалась вторая половина июня, когда во многих регионах температура достигала +40 градусов. В этот период зарегистрировали свыше 5 тысяч летальных случаев.

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Особенно уязвимыми перед жарой оказываются пожилые люди, напоминает RKI. Среди погибших 7,9 тысячи человек в возрасте 75 лет и старше. Кроме того, среди умерших больше женщин. Однако это можно объяснить большей долей женщин в старших возрастных группах. Согласно данным RKI, предыдущий максимум зафиксировали в 2018-м, когда за весь год из-за последствий жары умерли примерно 8,9 тысячи человек.

Специалисты подчеркивают, что воздействие жары крайне редко становится непосредственной причиной смерти. Как правило, летальный исход наступает из-за сочетания высоких температур воздуха с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

Немецкое больничное общество указало на острую необходимость модернизации систем охлаждения в медучреждениях. По данным организации, в настоящее время лишь небольшая часть палат в немецких клиниках оборудована кондиционерами или другими средствами охлаждения.