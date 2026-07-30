21:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

МВД КР предупреждает: мошенники используют фото сотрудников силовых структур

МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о распространении в соцсетях и мессенджерах мошеннических видеороликов, созданных с использованием ИИ.

По данным ведомства, злоумышленники незаконно используют фотографии сотрудников силовых структур, создавая поддельные видеоролики, в которых от их имени распространяется недостоверная информация.

Подобные материалы не имеют никакого отношения к МВД и распространяются исключительно в мошеннических целях.

МВД
Фото МВД

В связи с этим министерство призывает граждан:

  • не доверять видеороликам сомнительного происхождения, даже если в них используются изображения известных лиц или сотрудников государственных органов;
  • не переходить по неизвестным ссылкам и не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию;
  • проверять достоверность информации только через официальные источники МВД.

Современные технологии позволяют создавать реалистичные поддельные видеоролики, однако критическое отношение к информации и проверка ее достоверности помогут избежать мошеннических действий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383595/
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
В Национальном банке Кыргызстана рассказали о новой мошеннической схеме
Мошенники заставили женщину продать квартиру и присвоили деньги от продажи
Осторожно, мошенники: «Газпром Кыргызстан» предупредил о новой схеме обмана
Нацбанк предупреждает: сообщения о взломе Tunduk рассылают мошенники
В ЖК призывают МВД прилюдно озвучивать имена телефонных мошенников
Доллары в обмен на криптовалюту. Иностранца ищут по подозрению в мошенничестве
В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3&nbsp;баллов В пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3 баллов
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 июля: осадки не ожидаются Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 июля: осадки не ожид...
20:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с госвизитом
20:44
У меня замерло сердце. Монеточка о своей песне в новом «Человеке-Пауке»
20:20
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
20:00
Премьерный четверг: два мультфильма, несколько фильмов ужасов и экшен-триллер