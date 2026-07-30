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В Бишкеке задержали подозреваемого в продаже поддельных виз мигрантам

В Бишкеке задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации канала незаконной миграции и продаже поддельных рабочих и студенческих виз. Об этом сообщили в столичном ГУВД.

По данным милиции, злоумышленники брали с каждого иностранца по тысяче долларов. Предварительно установлено, что они могли организовать незаконный въезд в Кыргызстан как минимум двухсот человек, а также незаконное пребывание в стране более тридцати иностранцев. Ущерб оценивается не менее чем в тридцать тысяч долларов.

Уголовное дело возбудили после обращения иностранного гражданина. Он рассказал, что его соотечественник пообещал оформить законную студенческую визу и передал ему за тысячу долларов документ с признаками подделки.

Некоторые иностранцы прилетали в Кыргызстан с такими визами, однако после выявления подделки возвращались на родину. В отдельных случаях пограничники отказывали им во въезде.

Подозреваемого, 2001 года рождения, задержали 28 июля. При досмотре под стопой его левой ноги в шлепанце обнаружили 1 тысячу 400 долларов с признаками подделки.

В автомобиле задержанного нашли два иностранных паспорта, рабочую визу и другие документы. Во время обыска по месту жительства были изъяты расписка иностранца и бланки заявлений для получения писем по программе «Зеленый коридор».

Дело расследуется по статье об организации незаконной миграции. Милиция устанавливает других участников схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383529/
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