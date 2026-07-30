Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары

В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры маркетплейса Wildberries в России, а именно в Пензенской области и Удмуртии. Под удар попали склады в селе Мастиновка под Пензой и в Сарапуле.

После атаки на объектах произошли пожары. Об этом сообщила Meduza со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным Минобороны России, в ночь на 30 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над регионами России, Азовским и Черным морями.