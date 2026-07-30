Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары
12:06, 30 июля 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры маркетплейса Wildberries в России, а именно в Пензенской области и Удмуртии. Под удар попали склады в селе Мастиновка под Пензой и в Сарапуле.
После атаки на объектах произошли пожары. Об этом сообщила Meduza со ссылкой на пресс-службу компании.
После объявления воздушной тревоги сотрудников обоих логистических центров эвакуировали. По предварительным данным, в результате удара по складу в Пензенской области пострадал один человек. При атаке на объект в Сарапуле обошлось, предварительно, без жертв.
По данным Минобороны России, в ночь на 30 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над регионами России, Азовским и Черным морями.
Фото из интернета. С середины июля ударам подверглись более десяти складов Wildberries
По информации российских СМИ, с середины июля ударам подверглись более десяти складов Wildberries. Украинская сторона ранее заявляла, что целью атак являются объекты, где, по ее данным, могут храниться комплектующие для беспилотников и товары двойного назначения.