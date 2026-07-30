13:19
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары

В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры маркетплейса Wildberries в России, а именно в Пензенской области и Удмуртии. Под удар попали склады в селе Мастиновка под Пензой и в Сарапуле.

После атаки на объектах произошли пожары. Об этом сообщила Meduza со ссылкой на пресс-службу компании.

После объявления воздушной тревоги сотрудников обоих логистических центров эвакуировали. По предварительным данным, в результате удара по складу в Пензенской области пострадал один человек. При атаке на объект в Сарапуле обошлось, предварительно, без жертв.

По данным Минобороны России, в ночь на 30 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над регионами России, Азовским и Черным морями.

из интернета
Фото из интернета. С середины июля ударам подверглись более десяти складов Wildberries
По информации российских СМИ, с середины июля ударам подверглись более десяти складов Wildberries. Украинская сторона ранее заявляла, что целью атак являются объекты, где, по ее данным, могут храниться комплектующие для беспилотников и товары двойного назначения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383518/
просмотров: 616
Версия для печати
Материалы по теме
Wildberries ищет 100 тысяч квадратных метров складов в Казахстане
Война «непонятной» природы. Каковы шансы ее остановки в ближайшее время?
Пожар на НПЗ и складе Wildberries в Рязани после атаки украинских дронов
 Wildberries representatives meet with Kyrgyz businessmen
Удар по судну в Каспии: Иран потребовал от Украины возмещения ущерба
Представители Wildberries встретились с бизнесменами Кыргызстана. Что обсуждали
Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ
Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине
Пожар на складах Wildberries: 88 тысячам селлеров начали выплачивать компенсации
Украина атаковала склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3&nbsp;баллов В пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3 баллов
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
13:18
Садыр Жапаров встретил Шавката Мирзиеева, прибывшего с госвизитом в Кыргызстан Садыр Жапаров встретил Шавката Мирзиеева, прибывшего с ...
13:14
В мэрии объяснили, почему на дорогах Бишкека появляются колеи
13:10
Сколько дорог отремонтировали в Бишкеке в этом году
12:59
В Бишкеке задержали подозреваемого в продаже поддельных виз мигрантам
12:43
Перед стартом чемпионата мира F1H2O на Иссык-Куле проверяют спортивные катера