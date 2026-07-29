14:44
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Женская преступность в Кыргызстане выросла на 26,8 процента за полгода

В Кыргызстане за полгода силовики задержали за различные преступления 12 тысяч 77 человек. Это на 13,5 процента больше, чем за январь – июнь 2025 года (10 тысяч 636 человек). Об этом сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

Рост женской преступности и портрет правонарушителя

Как отмечается, в республике выросла женская преступность: количество женщин, нарушивших закон, увеличилось на 26,8 процента и составило 1 тысячу 724 человека (14,3 процента от общего числа).

Мужская преступность выросла на 11,6 процента — до 10 тысяч 353 человек.

24.kg
Фото 24.kg. Портрет преступника в Кыргызстане
Основную массу правонарушителей формируют граждане в возрасте 29 лет и старше — 6 тысяч 294 человека. Наибольший динамичный прирост показала группа молодежи от 18 до 24 лет: число выявленных лиц в этой категории выросло на 32,1 процента и достигло 2 тысяч 693 человек.

Экономический статус большинства задержанных остался критическим — 7 тысяч 897 человек (65,4 процента) на момент задержания нигде не работали и не учились.

Нападения на подростков и гибель детей

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 39,5 процента — до 503 случаев. При этом 74,6 процента подростков нарушили закон впервые, а каждый четвертый (25,4 процента) совершал проступки ранее. Подростки чаще всего попадались на кражах (33,2 процента) и грабежах (19,9 процента).

Параллельно обострилась ситуация для самих детей. За полгода от преступных действий пострадало 714 несовершеннолетних.

В результате криминальных посягательств 30 детей погибло, а 156 получили телесные повреждения. Чаще всего дети становились жертвами:

  • краж (20,3 процента),
  • изнасилований (11,5 процента),
  • действий сексуального характера с несовершеннолетними до 16 лет (11,3 процента).

Наибольшее количество преступлений против детей правоохранители зарегистрировали в Бишкеке (30,4 процента) и Джалал-Абадской области (18,9 процента).

Атаки мошенников на женщин и пенсионеров

Правоохранительные органы зарегистрировали 6 тысяч 130 преступлений в отношении женщин. Почти половина из них произошла в Бишкеке (47,3 процента). Мошенники обманули 46,5 процента пострадавших женщин, а 25,2 процента столкнулись с кражами.

Криминальные элементы совершили 1 тысячу 133 преступления против пожилых граждан.

Обман выступает основным инструментом злоумышленников: 50,7 процента случаев составило мошенничество. Еще 8,8 процента преступлений связано с продажей третьим лицам банковских карт, электронных кошельков и SIM-карт.

Наибольшее число пострадавших пенсионеров в Бишкеке (37,9 процента) и Чуйской области (13,9 процента).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383385/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники совершили свыше 7 тысяч преступлений в Кыргызстане за полгода
В Бишкеке задержали подозреваемого в захвате квартиры под видом силовика
Жертв торговли людьми массово принуждают к участию в онлайн‑мошенничестве
Тюрьма за фальшивку: итальянец 20 лет возил туристов в поддельный амфитеатр
Кибербезопасность начинается с человека: как защититься от финансовых мошенников
В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве на 50 тысяч долларов
В Бишкеке мошенники забрали 82,5 тысячи криптовалюты USDT под видом обмена
Обещал помочь через связи в суде. ГКНБ задержал адвоката при получении $4 тысяч
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилем
Иссык-Кульский мираж: как в отпускной сезон не стать жертвой мошенников
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3&nbsp;баллов В пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3 баллов
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке задержали автора публикаций с&nbsp;призывами к&nbsp;митингу В Бишкеке задержали автора публикаций с призывами к митингу
В&nbsp;Канте подростка избили и&nbsp;заставили извиняться на&nbsp;камеру В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
Бизнес
Тариф &laquo;Абсолюттук&raquo; от&nbsp;MEGA: подключайте опцию &laquo;Яндекс Плюс&raquo; Тариф «Абсолюттук» от MEGA: подключайте опцию «Яндекс Плюс»
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и&nbsp;медицинских изделий ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий
Visa наградила BAKAI за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила BAKAI за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
29 июля, среда
14:42
Прием в вузы. Более 70 тысяч талонов подали абитуриенты в трех турах Прием в вузы. Более 70 тысяч талонов подали абитуриенты...
14:36
Развитие туризма должно быть без ущерба экологии — Эрденет Касымов
14:03
Риски формирования селевых потоков оценили в МЧС Кыргызстана
14:00
У главного флага Кыргызстана: один день с почетным караулом Нацгвардии
13:52
Более 800 дорожных знаков заменили в Бишкеке за полгода