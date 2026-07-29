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Сюжет: Атака на Иран

Иран атаковал три танкера в проливе, США и Саудовская Аравия ударили по Ираку

Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал и остановил три нефтяных танкера в Ормузском проливе, обвинив их в движении по незаконному маршруту и игнорировании предупреждений.

В командовании иранских сил заявили, что проход судов по указаниям США в акватории пролива не останется без ответа, передает агентство Tasnim.

КСИР также заявил, что его силы атаковали баллистическими ракетами американские войска, дислоцированные в Иордании, передает государственная телекомпания IRIB.

«Пока продолжаются угрозы в адрес Ирана и незаконные и злонамеренные действия американских войск против наших интересов, сопротивление будет продолжаться», — говорится в заявлении КСИР.

Одновременно с этим в ночь на 29 июля силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака по нефтяным объектам в Восточной провинции королевства.

В ответ на действия иранской стороны и свыше 30 атак беспилотников за последние 72 часа Центральное командование ВС США совместно с ВВС Саудовской Аравии нанесло удары по логистическим и оружейным объектам поддерживаемых Ираном формирований на востоке Ирака. В американском ведомстве отметили, что атаки на позиции войск Штатов не достигли целей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383326/
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