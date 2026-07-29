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Сюжет: Атака на Иран

Удар по судну в Каспии: Иран потребовал от Украины возмещения ущерба

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о требовании Тегерана к Киеву выплатить финансовую компенсацию за ущерб, причиненный иранскому судну в Каспийском море.

Дипломатическое напряжение между странами усилилось после атаки беспилотных летательных аппаратов 25 июля. По данным иранской стороны, в результате удара по торговому судну погиб один член экипажа и два человека получили ранения.

После этого Иран пригрозил ракетными ударами по территории Украины. Тегеран заявил, что произошедшее является нарушением статьи 2 Устава ООН, которая запрещает применение силы в международных отношениях.

В ответ на инцидент вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с иранским коллегой.

В ходе разговора украинский дипломат заверил, что действия оборонных ведомств страны направлены исключительно на противодействие военной логистике и поставкам, а поражение гражданского объекта не входило в планы.

Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не стремится к дальнейшей эскалации конфликта, однако считает любые посягательства на своих граждан и собственность недопустимыми и настаивает на полном возмещении убытков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383323/
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