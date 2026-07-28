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Происшествия

В городе Ош остановили строительство объекта без разрешительных документов

В Оше временно остановили строительство облегченного объекта на улице Сатиева, 13. Об этом сообщили в Министерстве строительства.

Во время проверки сотрудники городского управления архитектурно-строительного контроля установили, что объект возводится без необходимых архитектурных и разрешительных документов.

В отношении застройщика К.А.М. применили административные меры и выдали письменное предписание об устранении нарушений.

Строительные работы приостановлены до выполнения требований законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383304/
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