В городе Ош остановили строительство объекта без разрешительных документов

В Оше временно остановили строительство облегченного объекта на улице Сатиева, 13. Об этом сообщили в Министерстве строительства.
Во время проверки сотрудники городского управления архитектурно-строительного контроля установили, что объект возводится без необходимых архитектурных и разрешительных документов.
В отношении застройщика К.А.М. применили административные меры и выдали письменное предписание об устранении нарушений.
Строительные работы приостановлены до выполнения требований законодательства.