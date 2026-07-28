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Происшествия

Лесные пожары во Франции: впервые в истории замечены «огненные облака»

Фото AFP. Во Франции и Испании бушуют лесные пожары

На фоне сильнейших пожаров во Франции и Испании общее число эвакуированных превысило 300 тысяч человек — это одна из крупнейших эвакуаций в истории Европы. Об этом сообщила Deutsche Welle.

По словам французского президента Эммануэля Макрона, который посетил антикризисный центр служб экстренного реагирования, созданный в связи с крупнейшими лесными пожарами, стихия на юго-западе страны «обуздана», но вблизи Бордо огонь взять под контроль пока не удалось.

Как сообщило AFP, впервые в истории Франции зафиксировали грозовые «огненные облака» (пирокумулонимбусы). Подобное явление отмечалось во время гигантских пожаров в Австралии и Канаде. Для Франции оно «беспрецедентно», заявил представитель пожарной службы Эрик Брокарди.

Такое облако вместе с дымом, водяным паром и пеплом может подниматься вплоть до стратосферы и порождать молнии. «Предстоящие недели будут тяжелыми», — цитирует Эммануэля Макрона агентство.

В регионе между Бордо и побережьем Атлантического океана с 22 июля пожары опустошили площадь около 42 тысяч гектаров, в целом по всей стране в этом году огонь уничтожил 116 тысяч гектаров. В связи с опасностью эвакуировали около 220 тысяч человек.

Лесные пожары свирепствуют и в Испании. Общее число эвакуированных в двух странах превысило 300 тысяч. Помощь в тушении огня оказывают страны ЕС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383256/
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