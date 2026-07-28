Лесные пожары во Франции: впервые в истории замечены «огненные облака»

На фоне сильнейших пожаров во Франции и Испании общее число эвакуированных превысило 300 тысяч человек — это одна из крупнейших эвакуаций в истории Европы. Об этом сообщила Deutsche Welle.

По словам французского президента Эммануэля Макрона, который посетил антикризисный центр служб экстренного реагирования, созданный в связи с крупнейшими лесными пожарами, стихия на юго-западе страны «обуздана», но вблизи Бордо огонь взять под контроль пока не удалось.





Такое облако вместе с дымом, водяным паром и пеплом может подниматься вплоть до стратосферы и порождать молнии. «Предстоящие недели будут тяжелыми», — цитирует Эммануэля Макрона агентство.





Лесные пожары свирепствуют и в Испании. Общее число эвакуированных в двух странах превысило 300 тысяч. Помощь в тушении огня оказывают страны ЕС.