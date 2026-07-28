После ДТП с разливом мазута в Суусамырской долине нарушителю предъявили иск

Инспекторы Чуйского регионального управления Службы экотехнадзора завершили дополнительные обследования и расчет ущерба после дорожно-транспортного происшествия с разливом мазута в Суусамырской долине. Фото пресс-службы Минприроды. Ранее нарушитель уже был привлечен к административной ответственности по статье 237 Кодекса о правонарушениях с наложением штрафа в размере 20 тысяч сомов

По данным ведомства, в результате опрокидывания грузового автомобиля, перевозившего мазут, на почву разлилось ориентировочно 4-5 тонн нефтепродукта. После происшествия специалисты оперативно собрали и обезвредили остатки разлитого мазута, что позволило предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды.

Напомним, информация об аварии первоначально появилась в социальных сетях. После этого инспекторы Службы экологического и технического надзора провели обследование места происшествия и организовали контрольные мероприятия по оценке экологического ущерба. В Минприроды отметили, что работа по обеспечению экологической безопасности на данном участке проведена в полном объеме.