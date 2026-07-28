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Происшествия

После ДТП с разливом мазута в Суусамырской долине нарушителю предъявили иск

Инспекторы Чуйского регионального управления Службы экотехнадзора завершили дополнительные обследования и расчет ущерба после дорожно-транспортного происшествия с разливом мазута в Суусамырской долине.

пресс-службы Минприроды
Фото пресс-службы Минприроды. Ранее нарушитель уже был привлечен к административной ответственности по статье 237 Кодекса о правонарушениях с наложением штрафа в размере 20 тысяч сомов
Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, специалисты оценили ущерб, причиненный почвенному покрову, и дополнительно предъявили иск виновному в ДТП на 10 тысяч 80 сомов. Ранее нарушитель уже был оштрафован на 20 тысяч сомов.

По данным ведомства, в результате опрокидывания грузового автомобиля, перевозившего мазут, на почву разлилось ориентировочно 4-5 тонн нефтепродукта. После происшествия специалисты оперативно собрали и обезвредили остатки разлитого мазута, что позволило предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды.

Напомним, информация об аварии первоначально появилась в социальных сетях. После этого инспекторы Службы экологического и технического надзора провели обследование места происшествия и организовали контрольные мероприятия по оценке экологического ущерба. В Минприроды отметили, что работа по обеспечению экологической безопасности на данном участке проведена в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383240/
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