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Происшествия

Дело «Кыргызнефтегаза». Ташиев вышел под домашний арест после возмещения ущерба

Следственной службой МВД продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Коррупция» УК КР.

По данным следствия, должностные лица ОАО «Кыргызнефтегаз» и ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» организовали коррупционную схему незаконной реализации горюче-смазочных материалов.В результате противоправных действий государству был причинен ущерб, превысивший 4,1 миллиарда сомов.

В ходе следствия обвиняемый экс-депутат ЖК Шаирбек Ташиев возместил основную часть причиненного государству ущерба. 

С учетом этого обстоятельства ранее избранная в отношении него мера пресечения судом изменена на домашний арест.

Напомним, Шаирбека Ташиева задержали 1 апреля. Основанием для уголовного преследования послужило расследование Налоговой службы, раскрывшей масштабные хищения с 2021 по 2025 год в ОАО «Кыргызнефтегаз». Согласно материалам дела, государственная компания понесла ущерб на сумму более 4 миллиардов сомов из-за внедрения серых посреднических схем и сомнительного списания сырья. Анализ финансовых операций выявил три канала вывода прибыли в пользу частных структур, которые следствие связывает с близким окружением бывшего руководства ГКНБ.

Ранее Первомайский районный суд столицы заключил под стражу четырех фигурантов уголовного дела о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» до 16 мая 2026-го. В СИЗО-1 отправили бывшего председателя правления Н.Н., его заместителя и руководителей связанных частных фирм. В рамках этого же дела сотрудники МВД задержали бывшего главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева, однако позже Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383190/
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